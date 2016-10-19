Россия направила в Мосул аппараты космической разведки

О том, что в район города Мосул в Ираке, были направлены российские аппараты космической разведки, заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил РФ.

По информации военных, это не единственные средства, которые на сегодняшний день действуют в данном районе. Насчитывается более десяти устройств, осуществляющих военную разведку. В том числе и беспилотники, сообщает tvzvezda.ru.

Российские военные отметили, что они следят за ситуацией в районе круглосуточно. Особое внимание уделяется борьбе с боевиками.

Как сообщают военные, несмотря на все заявления в западных СМИ, операция по освобождению Мосула до сих пор не началась. И это вызывает опасения.

По словам представителей Генштаба РФ, крайне чревато позволять боевикам свободно разгуливать в ближневосточном регионе. И партнерам России из международной коалиции следует это понять.