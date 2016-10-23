Боевики ИГ в Мосуле сбросили 16 человек с моста

Боевики ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) совершили очередное военное преступление: они уничтожили 23 октября 16 жителей северного района города Мосула в Ираке. Людей скинули с моста.

казни мирного населения журналистам сообщил ее свидетель, проживающий в провинции Найнава (это один из административных центров города Мосул), передают РИА Новости. Мужчина рассказал, что боевики вывели жителей на мост и столкнули их вниз.

За что именно мирные люди подверглись казни, сообщено не было.

Ранее "АН-онлайн" передавали, что на севере Мосула террористы учинили расправу над 284 мирными жителями, среди которых были и дети. По информации американских СМИ бандиты расстреляли безоружных людей, а затем их тела тракторами свалили в одну большую яму.