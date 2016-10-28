Савченко рассказала о своем возвращении из ада

Надежда Савченко поделилась своими впечатлениями от поездки в Москву. Как написала депутат Верховный Рады в Facebook, ей удалось еще раз вернуться из ада.

Напомним, бывшая летчица посетила российскую столицу, чтобы поддержать в Верховном суде украинских националистов, получивших длительные тюремные сроки за участие в вооруженных действиях на территории Чеченской республики. Савченко, славящаяся своим экстравагантным поведением и неоднозначными заявлениями, отличилась и в Москве. Так, в суд депутат пришла в вышиванке и на самом заседании выкрикивала националистические приветствия.

В Госдуме РФ заявили, что таким образом Савченко просто пытается привлечь к себе внимание.