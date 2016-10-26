В Госдуме РФ связали приезд Савченко с недостатком в самопиаре на Родине

Напомним, что Надежда Савченко прибыла в российскую столицу, чтобы поддержать в суде националистов. И за непродолжительное время пребывания в России уже успела занять топовые позиции в новостях СМИ своими нестандартными поступками.

То сообщалось, что депутат пришла на заседание суда в вышиванке, то вдруг в соцсетях всплыло видеообращение, которое она записала для граждан Украины перед вылетом в Москву, сообщает mk.ru.

Теперь приезд Савченко прокомментировал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, депутату Верховной рады, по всей видимости, недостает пиара на родине. Также он предположил, что таким образом Савченко хочет продемонстрировать, что не так опасно ездить в Россию, как это кажется на первый взгляд.

Еще Леонид Калашников считает, что на приезд Савченко стоило бы обратить внимание российскому телевидению. Ее можно было бы пригласить на какое-нибудь ток-шоу как несогласную с позицией России.