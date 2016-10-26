Савченко пришла в российский суд в вышиванке

Утром в среду, 26 октября, депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которая приехала в Москву на слушания по делу украинцев Николая Карпюха и Станислава Клыха, пришла в суд в нестандартном виде.

Отмечается, что в Верховный суд России Савченко пришла в вышиванке, передает сегодня портал Lenta.ru. Кроме того, адвокат депутата и бывшей военнослужащей Илья Новиков на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал ее снимок на крыльце у суда, но на нем национальной украинской одежды не видно - на женщине длинное черное пальто.

Надежда Савченко заметила, что на все вопросы, интересующие журналистов по делу Карпюка и Клыха, она ответит после того, как завершится заседание суда.