Савченко призвала украинцев к войне с Россией (ВИДЕО)

Надежда Савченко отметилась очередным громким заявлением. Выступая в эфире украинского телевидения, депутат Верховой Рады призвала к войне с Россией.

Бывшая летчица назвала помиловавшую ее Российскую Федерацию врагом. А с врагом, по словам Савченко, надо «драться, а не говорить».

Стоит отметить, что ранее парламентарий была настроена более миролюбиво. Так, в июле она призвала украинцев попросить прощения у жителей Донбасса, который противостоит киевским властям.

Возможно, на изменение риторики Савченко повлияло очередное ухудшение отношений Москвы и Киева, произошедшее после того, как в Крыму были задержаны украинские диверсанты.