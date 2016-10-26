Савченко прилетела в Москву для оказания поддержки националистам

Сегодня, 26 октября, рано утром в столичный аэропорт прибыла Надежда Савченко. Она прилетела из Украины, чтобы поддержать в суде националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Членов УНА-УНСО (организация, запрещенная в России) обвиняют в том, что они выступали на стороне боевиков в чеченской войне. Весной этого года в Грозном их приговорили к заключению. Сегодня Верховный суд должен установить, насколько законно было вынесенное решение, сообщает life.ru.

Как только депутат Верховной рады Украины прошла таможню, она сразу же отправилась на заседание. Сообщается, что ее сопровождает личная охрана.