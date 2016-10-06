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Визовый режим между Россией и Украиной: неужели это реально?

6 октября 2016, 08:54 [«АН-онлайн», Вера Рестас ]

Визовый режим между Россией и Украиной: неужели это реально?
novostey.com

На повестку дня в Украине снова вернулся вопрос о введении визового режима с Российской федерацией. Уже сегодня этот проект постановления может быть вынесен на рассмотрение депутатов Верховной Рады Украины.

Отметим сразу, что за последние три года тема отмены безвизового режима с Россией поднимается уже далеко не в первый раз и в то, что это станет реальностью, верится с трудом. Однако если раньше сторонники идеи закрытых границ были в меньшинстве, то сегодня спикера парламента Андрея Парубия (автора проекта постановления) поддержал, как профильный комитет Рады по иностранным, так и Служба безопасности Украины, Государственная миграционная служба и Государственная пограничная служба.

Первые попытки введения визового режима

Пионером в области внедрения идеи о необходимости введения визового режима еще в 2014 году стал на то время действующий премьер-министр Арсений Яценюк. Однако тогда тема эта поднималась очень осторожно.

«Здесь надо семь раз отмерить и раз отрезать. […] в сохранении безвизового режима заинтересовано очень большое количество граждан Украины, в первую очередь на Востоке и Юге нашего государства, которые ездят в Россию на заработки, имеют родственные связи по ту сторону границы», – комментировал тогда Яценюк.

На несколько месяцев обсуждение этой идеи прекратилось, в особенности на фоне обострения ситуации на востоке Украины, однако уже в октябре того же года тема снова начала набирать обороты. Тогда Киев в одностороннем порядке вышел из «Межправительственного соглашения о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов». С тех пор  все граждане РФ могут попасть на Украину без виз, но только по загранпаспорту.  

Затем в 2015 году уже секретарь СНБО Александр Турчинов вновь вытащил спорный вопрос на свет. Он заявил о «реальном и жестком» визовом режиме с РФ. С тех пор этот вопрос аккуратно припрятать уже не удалось – он перманентно обсуждается в медиа и то и дело на рассмотрение парламента вносятся подобные проекты постановления.

Украина максимально приблизилась к отмене «безвиз»

Формальным поводом для новой волны обсуждения темы введения визового режима, которая на этот раз может вылиться в реальные меры, стало задержание российскими спецслужбами украинского журналиста Романа Сущенко, которого подозревают в шпионаже.

В понедельник спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией, подчеркнув, что Киев должен жестко реагировать на действия России в отношении украинских граждан. При этом Парубий уверен, что в парламенте наберется достаточное количество голосов, чтобы провести этот проект постановления. За введение визового режима уже публично высказались представители «Народного фронта», «Батькивщина», «Самопомичь» и Радикальная партия.

Стоит отметить, что, по словам Парубия, постановление поддержала Служба безопасности Украины, Государственная миграционная служба и Государственная пограничная служба. Правда, он заявил, что получил поддержку и в профильном комитете Рады по иностранным делам, однако не в МИДе, не в парламентском комитете открытой поддержки пока не высказывают.

«Министерство иностранных дел Украины на данном этапе не поддерживает предложенный проект постановления, подчеркивая, что денонсация указанного Соглашения и введения визового режима с РФ прогнозируемо усложнит процедуру поездок граждан Украины в РФ, особенно это будет касаться граждан пожилого возраста, детей, приведет к росту социальной напряженности», - заявила руководитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Прогнозы и версии

Есть несколько сценариев, согласно которым могут разворачиваться события. Во-первых, проект постановления могут в очередной раз вообще не внести в повестку заседания. Во-вторых, даже если он будет внесен, он может не набрать необходимого количества голосов, ведь самая многочисленная фракция БПП (Блок Петра Порошенко), да и сам президент пока не вставали на сторону этой идеи.

Однако в том случае, если проект постановления будет вынесен на рассмотрение и наберет достаточное количество голосов, это решение не будет окончательным.

«Окончательное решение по визовому режиму принимают президент и правительство. То есть, это побуждение к ним прислушаться к мнению парламента и все же ввести визовый режим с Россией», - так прокомментировал ситуацию «Обозревателю» нардеп от «Народного фронта» Вадим Кривенко.

Если Кабмин примет решение ввести визовый режим с Россией, механизм может быть запущен только спустя полгода после письменного уведомления Москвы. За это время правительства Украины и России должны одобрить порядок получения виз.

Конечно, если сработает последний сценарий, нужно быть готовыми к массе проблем, ведь Россия, скорее всего, примет зеркальные меры.

Помимо очевидных сложностей, с которыми столкнуться тысячи украинцев, которые работают в России, появятся также коллизии из-за спорных территорий.

В случае введения визового режима, возможность пересекать границу с Крымом будет еще больше ограничена. Для поездки в Крым гражданам Украины будет необходимо получать визу в российском консульстве. При этом, при получении визы будет необходимо указать цель визита и пункт следования.

«Таким образом, перед гражданами Украины будет стоять непростой выбор: либо указывать в заявлении на получение визы реальный пункт следования — Крым, но тем самым вынужденно признавать в документах на визу Крым территорией РФ. Либо им придется указывать пункт следования не Крым, а какой-либо город России, но в таком случае, въезжать сначала на территорию России, а потом — в Крым через паромную переправу. Но такой путь нарушает законодательство Украины о временно оккупированной территории и государственной границы Украины», - рассказали в Крымской правозащитной группе.

Ситуация усложнится и для жителей востока Украины. Жители самопровозглашенных республик по-прежнему имеют украинские паспорта, однако невозможность пересечения границы с Россией для них становится серьезной угрозой. В случае введения визового режима, Россия может открыть на этих территориях консульства, но Украина их существование не признает, что даст почву для очередного дипломатического скандала.

В любом случае принятие такого сложного решения, как введение визового режима с Россией сейчас уж как минимум несвоевременно. Остается только надеяться, что это понимает парламентское большинство, и скандальный проект постановления снова отправится в долгий ящик.

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