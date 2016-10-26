Савченко прокричала националистские приветствия в Верховном суде России

Надежда Савченко продолжает эпатировать публику своими экстраординарными поступками в России. Мало того, что она пришла на заседание Верховного суда в вышиванке и записала видеообращение к украинскому народу перед отъездом в РФ, так она еще умудрилась отличиться в процессе слушания дела.

Во время общения с фигурантами Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом по видеосвязи, депутат выбросила руку и вверх и прокричала: «Слава Украине! Героям Слава!», сообщает tvzvezda.ru.

Напомним, что Савченко прибыла в Москву, чтобы поддержать членов УНА-УНСО (организация, запрещенная в России) в Верховном суде. В Госдуме РФ ее визит связали с дефицитом внимания на Родине. Также было высказано предположение, что, возможно, таким образом, депутат хочет своим примером показать, что не так опасно приезжать в нашу страну, как принято считать на Украине. Российские политики даже предложили пригласить ее на телевизионное ток-шоу.