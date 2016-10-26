Савченко опасается, что не вернется из России живой

Надежда Савченко прибыла сегодня в российскую столицу, чтобы поддержать членов УНА-УНСО (организация, запрещенная в России). Их обвиняют в пособничестве боевикам во время чеченской войны. Сегодня Верховный суд должен решить, насколько законным было решение о лишении их свободы.

Перед тем, как сесть в самолет на Украине, депутат записала видеообращение к гражданам «незалежной», которое было размещено в соцсетях, сообщает life.ru.

Савченко рассказала, что обратилась ко многим своим коллегам в Верховной Раде с просьбой поддержать ее в этом деле. Однако никто не согласился. По ее словам, все нашли какие-то предлоги. Кому-то запрещен въезд в Россию, кто-то за границей и так далее.

Также Савченко отметила, что воспринимает свой поступок как «политическое самоубийство». Она даже уточнила, что может не вернуться из России живой. Однако, по словам депутата, она должна поддержать земляков вопреки всему.

В суд Савченко пришла в вышиванке.