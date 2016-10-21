Савченко: Порошенко должен уступить свое место Януковичу

Надежда Савченко снова будоражит общественность и СМИ своими громкими заявлениями. Так, в ходе передачи на одном из телеканалов она обрушилась с жесткой критикой на президента Украины Петра Порошенко.

Досталось лидеру «незалежной» за встречу «Нормандской четверки», которая прошла в Берлине. Депутат Верховной Рады высказала свое крайнее неудовлетворение ее итогами. При этом Савченко подвергла сомнению дипломатические способности Порошенко. Она заявила, что на сегодняшний день дипломатия на Украине в разы хуже, чем была при предыдущем лидере, сообщает ria.ru.

В связи с этим депутат посоветовала президенту извиниться перед Януковичем, а затем уступить ему свой пост.



