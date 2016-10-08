Слова Трампа о женщинах шокировали Америку

Эксцентричный миллиардер Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, снова оказался в центре скандала.

Накануне газета The Washington Post опубликовала расшифровку разговора Трампа и телеведущего Билли Буша, состоявшегося в 2005 году. Общаясь со своим собеседником, Трамп в грубой форме рассказывает, как пытался вступить в половые отношения с замужней женщиной. Также миллиардер признается журналисту, что его влечет к красивым дамам.

Соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон поспешила осудить высказывания Трампа, назвав их «ужасающими». С критикой своего однопартийца выступили и республиканцы.

Трамп, которого и раньше обвиняли в неуважении к женщинам, вынужден был извиниться. По его словам, ставший достоянием общественности разговор – всего лишь «мужской стеб».

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