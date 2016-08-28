Трамп пообещал c первого дня своего президентства высылать из США нелегалов

Огромное число нелегалов, которые совершили преступления и были выпущены на свободу, потеряют свою убежище в Соединенных Штатах Америки, если президентом будет выбран республиканец Дональд Трамп.

Новые обещания продолжают сыпаться от кандидата в президенты Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки. Так, скандальный миллиардер собирается одним из первых указов выслать страны всех нелегалов, которые были замечены в преступлениях, но оказались выпущенными на свободу во время того, как президентом был Барак Обама и Билл Клинтон.

Дональд Трамп планирует всерьез заняться укреплением границ – и не только построив стену между США и Мексикой и начав борьбу с иммиграцией нелегалов.

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