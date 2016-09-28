СГ по расследованию крушения Boeing МН17 установила 100 подозреваемых
28 сентября 2016, 15:44 [ «АН-онлайн» ]
Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения Boeing МН17 над Донбассом заявила, что установила круг предполагаемых виновных из 100 человек, которые могли иметь отношение к запуску ракеты.
ОБ этом сообщил на пресс-конференции руководитель ССГ, голландский прокурор Фред Вестербеке.
При этом члены международной следственной группы отказались комментировать возможную причастность России или российских граждан к гибели лайнера, следовавшего рейсом MH17. Следствию понадобится еще несколько месяцев, чтобы установить виновных в произошедшем, а это случится не раньше 2017 года.
Прокуратура Нидерландов 28 сентября опубликовала вторую часть доклада о результатах расследования крушения малайзийского самолета Boeing МН17 в Донбассе в июле 2014 года, подготовленный международной группой следователей.
Расследование обстоятельств крушения малайзийского пассажирского самолета сопровождается спекуляциями, неквалифицированной, непрофессиональной информацией. Такова позиция Кремля.
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