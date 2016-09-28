Кремль: расследование катастрофы MH17 сопрвождается спекуляциями

Расследование обстоятельств крушения малайзийского пассажирского самолета "Боинг-777", выполнявшего рейс MH17, сопровождается спекуляциями, неквалифицированной, непрофессиональной информацией. Такова позиция Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что история с расследованием авиакатастрофы, которая произошла в 2014 году в Донбассе, сопровождается укрытием и непредоставлением рядом стран целых массивов информации, в том числе данных радаров. Песков подчеркнул, что российская сторона передала всю имевшуюся у нее информацию по авиакатастрофе MH17.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, "существуют совершенно разные точки зрения, экспертные, но и неопровержимые факты". Как отметил Песков, важно делать выводы, учитывая последнюю информацию российских военных с первичных данных радаров, которые фиксировали все летательные аппараты и объекты и могли бы стартовать или находиться в воздухе на территории, контролируемой на тот момент ополченцами.

Власти Нидерландов сегодня опубликуют доклад о результатах расследования трагического инцидента.

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Международные эксперты не исключают, что пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Украине 17 июля 2014 года был сбит непреднамеренно.