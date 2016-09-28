Международная группа по расследованию катастрофы самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, сегодня должна представить отчет с выводами следствия.

Британская газета Guardian со ссылкой на дипломатические источники пишет, что группа следователей, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, с большой вероятностью назовет местом запуска ракеты «Бук», сбившей Boeing, территорию, подконтрольную ополченцам на востоке Украины.

Выводы Международной следственной группы основаны на данных, полученных с американских спутников. В России неоднократно отрицали причастность к крушению рейса MH17 в Донбассе.

Минобороны РФ в понедельник, 26 сентября, заявило, что российские средства технического наблюдения не зафиксировали пусков ракет из района, контролируемого ополчением. Начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан сообщил, что данные получены с радиолокационного комплекса «Утес-Т», расположенного в Ростовской области.

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