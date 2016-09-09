Документы о причастности Украины к гибели «Боинга» продадут на интернет-аукционе

В сети продают документы, которые могут свидетельствовать о причастности украинской армии к атаке на малазийский «Боинг» в небе над Донбассом. Материалы выставлены на интернет-аукцион.

Как следует из документов, якобы принадлежащих Министерству обороны Украины, за несколько дней до произошедшей трагедии в село Зарощенское Донецкой области были переброшены зенитные ракетные комплексы «Бук». Именно из такого комплекса, согласно выводам российской стороны, и был сбит самолет.

Каким путем продавец заполучил данную документацию неизвестно. Цена лота – миллион рублей.

Напомним, «Боинг» потерпел крушение летом 2014 года. Украина и страны Запада обвинили в случившемся Россию и поддерживаемых ею ополченцев.

Читайте также:

Малайзия попросила у России помощи в расследовании крушения Boeing над Украиной

Следователи: причиной крушения Boeing мог быть случайный пуск ракеты