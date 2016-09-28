Международная следственная группа: сбивший "Боинг" "Бук" был доставлен из России
28 сентября 2016, 15:08 [ «АН-онлайн» ]
Прокуратура Нидерландов 28 сентября опубликовала вторую часть доклада о результатах расследования крушения малайзийского самолета "Боинг-777" в Донбассе в июле 2014 года, подготовленного международной группой следователей.
По данным расследования, пассажирский самолёт был сбит с подконтрольной ополченцам территории ракетой "Бук", доставленной из России. Об этом заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Гилберт Паулиссен на пресс-конференции в среду, 28 сентября. Прямая онлайн-трансляция осуществляется каналом RT в YouTube. По данным следствия, запуск ракеты был произведён из села Первомайское, находившегося в тот момент под контролем ДНР.
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