В Киеве депутат и мужчина с псом заблокировали вход в посольство России

В Киеве пытаются сорвать выборы в Госдуму, проходящие сегодня в посольстве РФ. Три мужчины, в том числе депутат Киевского городского совета от националистической партии "Свобода" Игорь Мирошниченко и гражданин с большим псом заблокировали вход на территорию российского посольства.

Злоумышленники не пускают людей на избирательный участок. На глазах корреспондента РИА Новости, они не дали пройти в здание посольства России в Киеве на участок пожилому мужчине.

Сотрудники полиции попытались прогнать заблокировавших вход мужчин. Но они набросились на стражей порядка с кулаками.

Ранее власти Крыма предположили, что украинские власти 18 сентября в день выборов в Госдуму России устроят масштабную провокацию - "психическую атаку"

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