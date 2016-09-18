В России сегодня единый день голосования

В России воскресенье, 18 сентября, - единый день голосования. Во всех регионах проходят выборы депутатов Государственной думы РФ. Избирательные участки в российский регионах и на территориях иностранных государств открываются сегодня в восемь часов утра по местному времени.

Первыми проголосовали избиратели Чукотского автономного округа и Камчатского края. В избиркоме Чукотского автономного округа рассказали, что в регионе открыты 55 избирательных участков. В списки избирателей внесены более 34 тысяч человек. В единый день голосования жители Чукотки выбирают депутатов думы Чукотского АО, глав и депутатов муниципальных образований, - передает РИА Новости.

По данным на 6 часов мск, на Чукотке проголосовали 33,35% избирателей, - передает ТАСС.

На Камчатке проголосовали 14,3% избирателей. В Хабаровском крае на 10:00 местного времени (03:00 мск) проголосовали 2,63%.

Выборы депутатов Госдумы VII созыва проходят по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

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