Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 сентября выступил с телеобращением к россиянам в связи с предстоящими 18 сентября выборами в Госдуму России. Текст и видео появились на официальном сайте Кремля.

Глава государства призвал россиян прийти на избирательные участки и проголосовать, каких бы взглядов они ни придерживались. Президент сказал, что участие в голосовании - гражданский долг каждого россиянина, проявление искренних чувств к своей стране и забота о ее будущем.

Путин напомнил, что только от россиян зависит, каким будет новый парламент страны. А то, что в этот парламент должны прийти люди достойные и компетентные - в этом, по мнению главы государства, заинтересованы все.

Выборы депутатов Госдумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 18 сентября, по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.