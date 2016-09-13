Предвыборная теледрака: Жириновский, Миронов и Хамзаев - кто кого?

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и представитель «Гражданской силы» Бийсултан Хамзаев - у кого-то из этих политиков не выдержали нервы на записи теледебатов.

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Зеленые» Олег Митволь сообщил об инциденте радиостанции «Говорит Москва», но умолчал, что же именно стал зачинщиком потасовки.

Митволь рассказал, что во время дебатов у одного из приглашенных участников нервы не выдержали и он метнул в своего оппонента бутылку с водой. «Не попал, - уточняет Олег Митволь, - ну, и тут началась реальная потасовка…».

Инцидент должны показать в телеэфире в среду, 14 сентября.

Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.