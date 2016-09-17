Госдеп: США не признают итоги выборов в Госдуму России в Крыму

Американский Госдепартамент выпустил объявление, в котором заявил, что США не признают выборы в Госдуму России на территории Крыма и их итоги. Власти Соединенных Штатов утверждают, что Крым остается неотъемлемой частью Украины.

В заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел США Крым назван "оккупированным Российской Федерацией". В Госдепе заявили, что антироссийские санкции продлятся до тех пор, пока Крым не вернется Украине. "Соединенные Штаты не признают легитимности и не признают результатов российских думских выборов, запланированных в оккупированном Россией Крыму на 18 сентября", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

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