Причиной вхождения Крыма в состав РФ стала политика руководства Украины. Об этом на сегодняшнем саммите СНГ заявил президент России Владимир Путин.

Посол «незалежной» в Киргизии, в которой проходит мероприятие, обвинил Москву в том, что она аннексировала полуостров. Путин в ответ сказал, что это не так: Крым присоединился к России в результате действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до госпереворота.

Напомним, Крым стал российским по результатам референдума, который прошел на полуострове в марте 2014 года. Киевские власти считают Крым оккупированной территорией. Такого же мнения придерживается и руководство западных стран. Накануне о возможности возвращения Крыма под контроль Украины заявила новый американский посол в Киеве.

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