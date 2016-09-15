Американский посол рассказала, как Украина может вернуть Крым

Мари Йованович - новый посол США на Украине. Ознакомившись с обстановкой, она сделала сенсационное заявление: Украина может вернуть Крым под свой контроль и она даже знает сценарий, как это произойдет.

Посол особо отметила, что процесс возврата Крыма Украине весьма длительный и трудный, но он возможен. По мнению дипломата, возврат Крыма – процесс неизбежный, вопрос не в этом, а в том, когда именно это произойдет. И вот тут Йованович рассказала про так называемый «балтийский сценарий»: Украина вернет Крым по примеру балтийских стран, которые тоже долгое время были в составе СССР, а теперь самостоятельны и независимы.

Напомним, полуостров Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года общенародного референдума.