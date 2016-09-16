МИД Украины выразил протест по поводу визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило в четверг протест в связи с рабочей поездкой президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева на территорию Крыма.

Российское внешнеполитическое ведомство в скором времени получит соответствующую ноту протеста. Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца уточнила, что страна реагирует на любой случай несанкционированного въезда на территорию Крыма без согласия с украинскими властями как российских политиков, так и прочих иностранных граждан, передает "Суть событий".

Напомним, Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного в 2014 году, однако Киев считает полуостров временно оккупированной территорией.

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