У здания администрации Керчи собрались желающие увидеть Путина

Несколько десятков человек собрались у здания администрации Керчи, расположенного на улице Пролетарской.

Все они желают собственными глазами увидеть президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщают "Аргументы недели - Керчь", подходы к зданию администрации с самого утра были заблокированы представителями силовых ведомств, однако жители Керчи не уходят со своих "постов". Одна из женщин призналась, что мечтает хотя бы в автомобиле увидеть Владимира Владимировича.

Напомним, ранее стало известно, что российский лидер проведет в Керчи заседание президиума Госсовета РФ по ряду вопросов развития транспортной системы юга страны.









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