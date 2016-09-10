В День города Путин и Собянин открыли МЦК

В субботу, 10 сентября, в День города президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыли Московское центральное кольцо.

Активная стройка данного этапа МЦК длилась два года, а предпроектное решение заняло четыре года, сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на слова мэра Москвы Сергея Собянина. В ответ на вопрос президента РФ Владимира Путина о времени реализации проекта градоначальник сообщил, что большая часть работ была осуществлена на финальном этапе строительства.

Отметим, что в субботу запущено 26 станций, а в течение ближайших месяцев начнут работать еще пять.

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