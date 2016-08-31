Московская мэрия представила новую схему столичного метро

Новая карта для москвичей и гостей столицы, позволяющая ориентироваться в структуре столичного метрополитена, обновленного Московским центральным кольцом, была обнародована столичной мэрией.

У жителей столицы и гостей будет возможность рассмотреть карту метро, которая заметно обновилась в связи с введением в эксплуатацию Московского центрального кольца. Кроме того, обновленная карта позволяет ориентироваться во времени пересадок между станциями метро, а также показывает маршруты общественного транспорта, который проезжает через остановки Московского центрального кольца.

В ближайший месяц, после введения в эксплуатацию, проезд по МЦК будет абсолютно бесплатным, потом стоимость 20 поездок составит 650 рублей. Рассмотреть карту можно тут.

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