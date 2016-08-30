Проезд по Московскому центральному кольцу будет бесплатным первый месяц

Московское центральное кольцо будет бесплатным для проезда месяц после его открытия, которое состоится 10 сентября. За это время будут собраны все пожелания, которые позволят усовершенствовать работу МЦК.

Сергей Собянин, мэр Москвы, объявил о том, что целый месяц по Московскому центральному кольцу можно будет кататься бесплатно. Москвичи оценят новую ветку движения, которая будет открыта 10 сентября. Пока в течение месяца будут собираться отклики москвичей, которые смогут повлиять на совершенствование работы МЦК.

Общая длина Московского центрального кольца составит 54 километра, где будут расположены 31 станция. Предполагается, что через 10 лет МЦК будет перевозить около 300 миллионов человек в течение 12 месяцев.

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