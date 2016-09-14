Появилась видеозапись: Путин и невесты на Красной площади

В Интернете появилась видеозапись, как президент РФ Владимир Путин сфотографировался сразу с несколькими невестами на Красной площади в День города. День города в Москве праздновали 10 сентября.

Как признались девушки-невесты, сделавшие селфи с Путиным, они готовились к празднику. "Невесты" оказались профессиональными участницами рекламных съемок и различных мероприятий, - пишет "Московский комсомолец".

Владимир Путин поздравил не только москвичей, но и всех россиян с Днем города Москвы, отметив, что этот город дорог для каждого гражданина России. Российский лидер посетил концерт на главной площади российской столицы.

" type="application/x-shockwave-flash">" />

Новости общества

Новости дня