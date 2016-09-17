Порошенко объявил о расширении антироссийских санкций

Украина намерена расширить санкции против России, не только в отношении российских компаний, но и физических лиц.

Украинский президент Петр Порошенко в пятницу, 16 сентября, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о продолжении применения ограничений и расширении санкционного списка в отношении российских компаний и физических лиц. в отношении России.

По данным украинских властей, санкции коснутся предприятий российского военно-промышленного комплекса; финансовых компаний, которые обеспечивают поддержку ЛНР и ДНР; компаний морских и авиационных перевозок, которые работают с оккупированной частью Украины в Крыму.

Как сказал Порошенко, речь идет и о компаниях-операторах, судах и самолетах, которые "нагло нарушают украинское законодательство, заходя в порты, несмотря на строгий запрет, который выдала Украина", - передает РИА Новости.

УКраинский президент предложил включить в санкционный список граждан, которые будут участвовать в выборах в Госдуму России в Крыму.

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