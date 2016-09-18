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Власти Крыма: Киев готовит масштабную "психическую атаку" на Россию

18 сентября 2016, 07:44 [ «АН-онлайн» ]

Власти Крыма: Киев готовит масштабную "психическую атаку" на Россию
фото: соцсети

Вице-премьер крымского правительства Крыма Руслан Бальбек высказал мнение, что нападение украинских "ручных радикалов" на посольство России в Киеве — это лишь "проба пера" с их стороны, а в день выборов возможна масштабная "психическая атака".

По словам Бальбека, не исключено, что украинские власти подготовили ко дню выборов в российскую Госдуму  "психическую атаку" на Россию.  "Традиционно в программе будет пикет, песни и пляски народов мира, забрасывание российского посольства какой-нибудь гадостью", — цитирует крымского вице-премьера РИА Новости. Как считает Руслан Бальбек, все это — фактор "бессильной злобы".

"У меня было предчувствие о том, что накануне выборов в Госдуму на территории Украины начнутся провокации у нашего посольства. Я даже написал об этом несколько дней назад. А сегодня ночью убедился, что все это было спланировано с "добра" официального Киева - сначала ультиматум по поводу Крыма украинского чиновника на саммите СНГ, а затем атака радикалов на наше посольство в Киеве... Сейчас услышим в эфире набор фраз "воля народа", "российские спецслужбы", "мы ничего не видели"... В общем - записки сумасшедшего... Лишнее доказательство тому, что та Украина, в которой мы жили - умерла, а в новой нам бы жизни не было" - написал он в соцсети.

Сегодня, 11 сентября, проходят выборы в Госдуму РФ. В ночь на субботу, 17 сентября, примерно 20 украинских радикалов атаковали посольство России в Киеве, забросав территорию дипмиссии дымовыми шашками. По информации дипломатов, нападавшие также "обстреляли" здание посольства из салютной установки.

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