Оскорбленный Обама встретился с президентом Филиппин

Барак Обама встретился в Лаосе с коллегой из Филиппин Родриго Дутерте, при этом на встрече стороны обменялись любезностями. Встреча должна была пройти во время саммита АСЕАН в Лаосе во вторник, но была отменена.

"Я очень счастлив, что это произошло", — заявил глава МИД Филиппин Перфекто Ясай после короткий встречи, передает РИА Новости.

Напомним, "Сукиным сыном" и "сыном падшей женщины" назвал президент Филиппин Родриго Дутерте своего коллегу из США Барака Обаму 5 сентября. Дутерте так парировал высказывания Обамы на G20.

Встреча Родриго Дутерте, занимающего пост президента Филиппин, с главой США Бараком Обамой была отменена. На такой шаг американского лидера толкнули нелицеприятные слова, которые позволил себе Дутерте в адрес Обамы.