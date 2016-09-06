Обама отменил встречу с президентом Филиппин из-за оскорблений

Встреча Родриго Дутерте, занимающего пост президента Филиппин, с главой США Бараком Обамой была отменена. На такой шаг американского лидера толкнули нелицеприятные слова, которые позволил себе Дутерте в адрес Обамы.

Ранее предполагалось провести встречу в Лаосе на текущей неделе. Однако теперь Обама планирует встретиться со своим южнокорейским коллегой Пак Кын Хе вместо президента Дутерте.

Напомним, на критику ситуации с преступностью в возглавляемой Дутерте стране, которую позволил себе Обама, президент Филиппин отреагировал резкими высказываниями, в том числе в личный адрес Обамы, напомнив, что в США дела обстоят не намного лучше.

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