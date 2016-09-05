Президент Филиппин: Обама - сукин сын!

«Сукиным сыном» и «сыном падшей женщины» назвал президент Филиппин Родриго Дутерте своего коллегу из США Барака Обаму 5 сентября, передает агентство Франс Пресс. Дутерте так парировал высказывания Обамы на G20.

Президент США на полях саммита G20 в Китае высказался по поводу неприятия Вашингтоном филиппинскую политику в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и с преступностью. В общем, Обама решил вовсю покритиковать филиппинские власти накануне встречи с президентом этой страны уже на полях саммита АСЕАН в Лаосе. После такого поведения Родриго Дутерте на пресс-конференции перед отъездом в Лаос тоже не стал сдерживаться в словах и выражениях, обещая проклянуть Обаму на форуме.

Барак Обама уже заявил, что встреча с филиппинским коллегой «вряд ли имеет смысл».