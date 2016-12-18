В приложении Google Sky астрономы-любители обнаружили межгалактическую инопланетную базу инопланетян. Объект невероятных размеров имеет, судя по всему, рукотворное происхождение.

Исследователи исключают участие землян в строительстве инопланетной базы — слишком далеко она находится, между галактиками NGC 1475 и IC 2031. Более точные координаты объекта: 03 57 08.63 – 07 11 26.2.

На снимке межгалактическая база выглядит как синий куб, рядом с которым находится более маленький, круглый и ярко-желтый спутник.





















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