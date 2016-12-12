Открыта планета, на которой идут дожди из драгоценных камней

Британским ученым с помощью телескопа «Кеплер» удалось изучить яркость и спектр экзопланеты HAT-P-7 b, на основании чего они пришли к заключению, что в атмосфере «горячего юпитера» ночами идут дожди из «драгоценных камней».

На ночной стороне экзопланеты формируются облака, которые под действием сильных ветров перемещаются на дневную сторону, где быстро закрывают атмосферу, вследствие чего повышают отражательную способность. А это в свою очередь ведет к резкому охлаждению. В результате ветер перестает гнать облака, и они постепенно испаряются. Исследователи полагают, что эти «драгоценные облака» состоят из корунда – минерала, составляющего основу рубинов, сапфиров и прочих драгоценных камней.

Газовый гигант находится на расстоянии, равном приблизительно тысяче световых лет от нашей планеты, и вращается очень близко к светилу. Из-за этого температура атмосферы HAT-P-7 b на солнечной стороне выше 2500 градусов Цельсия и примерно 1300 градусов на темной стороне. Из-за огромного расстояния у ученых нет возможности изучить атмосферу газового гиганта напрямую, поэтому приходится ориентироваться на ее яркость, "узор" линий спектра и другие свойства свечения, поясняют авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

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