Ученые раскрыли тайну Солнца

Ученым из США и Бразилии удалось разгадать загадку Солнца, которая волновала астрономов на протяжении многих лет. Астрономы выяснили, почему внешние слои небесного светила вращаются медленнее остальной части звезды.

Ученые рассказали, что солнце постоянно вращается. При этом один оборот звезда совершает в течение месяца. По мнению специалистов, не стоит опасаться, что светило вдруг прекратит движение. Хотя и существуют факторы, которые замедляют скорость вращения.

К таким явлениям ученые отнесли излучение, которое нагревает Землю. По словам астрономов, именно оно замедляет вращение Солнца от поверхности к глубинам, сообщает rg.ru.

Также ученые считают, что подобный процесс происходит не только на Солнце. Замедление вращения должно быть характерно для многих звезд.