Ученые раскрыли тайну Солнца

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Министерство спорта России официально признало волейбол на снегу видом спорта
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В Москве ребенок выжил после падения с 16 этажа
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22 декабря – ежегодная пресс-конференция В. Путина
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Житейские заботы «Афонского клуба»
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Даже Туркмения уже просит денег
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Трамп похоронит политику Никсона
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Секрет Путина – он знает будущее
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Паспорта для новобранцев ИГ изготавливали в Московском регионе
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Гольцов поборется с Расуловым за чемпионский пояс промоушена ACB
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Водитель автобуса высадил школьника на мороз из-за отсутствия сдачи
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В Казахстане школьница попала в больницу из-за наказания на уроке физкультуры
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Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Мирового кубка вызова
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Две дагестанские девушки сядут в тюрьму за принуждение подростка к интиму
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Рогозин посмеялся над украинскими геологами
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Российские гандболистки потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы
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В Кремле высказались о размещении американских баз на Курилах
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Гуцериев решил купить еще и "М.Видео"
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Подмосковные "мажоры" устроили заезд на авто под главной новогодней елкой
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Военнослужащие погибли в ДТП в Забайкалье
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Задержан водитель, который сбил на пешеходном переходе в Москве двух девочек
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В Перми пес клыками разодрал ребенку лицо
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В Омске мать била и морила голодом дочь, мечтая вырастить из нее гимнастку
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Житель Набережных Челнов повесился в собственном офисе
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Будущий госсекретарь США считает антироссийские санкции неэффективными
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Пассажиру московского метро сломали кость в «час пик»
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Сотрудницу кондитерской фабрики в Подмосковье перемололо миксером
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Стиверн: Я приехал в Россию не ради 12 раундов, а чтобы «положить» Поветкина
|13.12 23:03
Детей на пешеходном переходе в Москве сбил беглый украинский чиновник
|13.12 22:30
Поветкин: в бою против Стиверна расслабляться нельзя
|13.12 22:09
IBSF: чемпионат мира-2017 по бобслею будет перенесен из Сочи в другую страну