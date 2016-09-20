Ученые сообщили шокирующую новость: Солнце убьет нашу планету

Астрофизики из США сообщили, что Солнце, которое является источником жизни на Земле, в конечном итоге убьет нашу планету.

Ученые выяснили, что светило растрачивает гигантское количество энергии. В скором времени это может привести к тому, что Солнце вспыхнет и раскалит поверхность Земли. В этом случае жизнь на нашей планете будет уничтожена. Уточняется, что температура в солнечном ядре достигает 10-15 миллионов градусов по Цельсию, а это в свою очередь приводит к накоплению водорода.

Со временем светило будет сжиматься и нагревать Землю до невероятных температур, вследствие чего океаны закипят, планета покроется паром, а все живое погибнет.

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