NASA обнародовало изображение шокирующей дыры на Солнце

Специалисты из обсерватории NASA зафиксировали на поверхности Солнца гигантскую дыру.

Данное удивительное явление удалось заметить во время недавнего осуществления съемок солнечного шторма. Ученые отметили, что последний шторм на Солнце появился из области корональной дыры и его скорость превышала 3 миллиона километров в час. Последствия этого ощущались и на Земле, где возникла сильная магнитная буря.

В обсерватории Нацуправления по вопросам воздухоплавания и исследованию космического пространства заметили, что большая дыра была на поверхности Солнца со 2 по 9 декабря.