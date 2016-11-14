В Бермудском треугольнике найдена таинственная пирамида

На дне океана в Бермудском треугольнике ученые обнаружили таинственную пирамиду.

Предполагается, что именно этот странный объект может являться причиной множества трагедий в Бермудском треугольнике. Согласно некоторым данным, пирамида расположена на глубине примерно двух километров. Материал, из которого она сделана, напоминает стекло, однако пока специалистам не удалось установить точную природу происхождения этого предмета, а также его реальный размер.

Исследователи планируют провести на дне Атлантического океана дополнительные работы, чтобы дать ответы на эти интересующие многих вопросы.