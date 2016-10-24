Сенсация: ученые разгадали загадку Бермудского треугольника

Американские ученые сделали сенсационное заявление: вероятно, им наконец удалось разгадать тайну легендарного Бермудского треугольника, которая уже долгие годы завораживает многих жителей планеты.

Метеорологи из США внезапно обнаружили над Атлантикой крайне необычные гексагональные облака, которые могут быть ключом к разгадке тайны Бермудского треугольника. Репортаж об удивительном открытии, который уже вышел на телеканале Science Channel, повествует о том, что загадка Бермудского треугольника - области в Атлантическом океане площадью примерно 500 тысяч квадратных километров - может иметь весьма прозаическое объяснение.

Стив Миллер из Университета штата Колорадо заявил, что невероятное количество трагедий в данном участке океана может происходить из-за воздушных аномалий, вызванных шестиугольными облаками. Природа этих странных облаков пока не установлена, однако они отчетливо видны на спутниковых снимках. Удивительно, но характер их действия эксперты сравнивают со взрывом бомбы - настолько сильный ветер, который бьет по поверхности океана, они рождают.