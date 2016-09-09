Немецкие ученые придумали отличный способ поиска инопланетян

Группа немецких ученых из Института изучения Солнечной системы в Геттингене придумала принципиально новую стратегию поиска инопланетян, которая поможет быстро отыскать в космосе внеземные цивилизации.



Суть методики ученых из Германии заключается в "прослушке" тех экзопланет, на которых потенциально может быть внеземная жизнь. Предполагается, что именно в этих местах легче всего будет уловить сигналы от инопланетян. Специалисты сейчас разрабатывают систему "точечной прослушки" небесных тел.

В настоящее время немецкие специалисты сосредоточены на разработке системы «точечной» прослушки планет. Кроме того, они предлагают и самим подавать с Земли сигналы в определенных направлениях, чтобы потенциальные соседи могли заметить нас и выйти на связь.

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