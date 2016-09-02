Астроном с мировым именем объяснил, почему люди еще не нашли инопланетян

Астроном с мировым именем рассказал, почему людям до сих пор не удалось найти инопланетян.

Ученый из Шотландии Данкан Форган полагает, что пришельцы намеренно прячутся от землян, не желая быть замеченными. Астроном убежден, что человеческая раса еще недостаточно развита для контакта с другими существами. Как сообщает ftimes.ru, люди уже давно должны были обнаружить инопланетян, однако те не считают контакт необходимым и скрываются.

Есть также теория, что жители Земли кажутся обитателям других планет опасными - в настоящий момент они "приглядываются" к нам.

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