У ученых плохая новость: люди не смогут общаться с инопланетянами

Ученый из Университета Ланкастера Джеймс Карни сообщил плохую новость.

По его мнению, земляне вряд ли смогут общаться с инопланетными существами, даже если они и впрямь существуют в нашей Вселенной. Эксперт убежден,что людям не удастся найти общий язык с пришельцами. Ученый полагает, что инопланетяне, скорее всего, умеют считывать мимику, жесты и даже мысли, а вот у человека с налаживанием контакта могут возникнуть проблемы, поскольку понять принципиально чужую речь крайне сложно.

Исследователь убежден, что жителям Земли необходимо очень много времени для подготовки к встрече с внеземными цивилизациями.

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