Эксперт: ракету Falcon-9 взорвали инопланетяне

Знаменитый ученый-уфолог Скотт К. Уоринг сделал на днях шокирующее заявление.

По его мнению, ракета Falcon-9 была уничтожена инопланетянами, более того, у специалиста якобы имеются доказательства. Уоринг заявил, что во время тестовых работ, которые проходили 1 сентября, мимо ракеты на огромной скорости пронесся неопознанный летающий объект, после чего Falcon-9 взорвалась.

Уфолог отметил, что у НЛО не было крыльев - якобы объект напоминал автомобильный диск. Предполагается, что пришельцы просто расстреляли космический аппарат.

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