Крым возвращает привлекательность для туризма

За восемь месяцев текущего года в Крыму побывали 3,7 млн туристов. По сообщению Ростуризма, это более чем на четверть выше прошлогоднего уровня. Ожидается, что в этом сезоне полуостров посетят до 6 млн человек.

Что касается популярности территорий отдыха, то 40% приезжих предпочли западное побережье Крыма, почти столько же – южное. Несмотря на заметный рост цен на отдых и застарелые, но постепенно решаемые проблемы с сервисом, в 2016 году показатели продолжили улучшаться.

Так, в последние четыре года принадлежности автономии Украине, очень успешных, как утверждалось, в объеме туристического потока, число отдыхающих колебалось от 5,7 до 6,1 млн человек. В 2015-м было 4,6 млн, снижению показателей способствовали известные транспортные проблемы и оголтелый черный пиар Крыма в украинских СМИ. Тем не менее, тенденции говорят о возвращении к пиковым показателям времен Украины уже в следующем туристическом сезоне.



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