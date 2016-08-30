На черноморских курортах в России бушует кишечная инфекция

Власти Краснодарского края ситуацию не комментируют, а вот отдыхающие на курортах в панике советуют своим друзьям: «Хотите в Сочи? Срочно меняйте планы!» По официальной версии массовых заражений нет…

Пользователи соцсетей делятся своими наблюдениями об отдыхе на черноморском побережье: «Ситуация просто катастрофическая! Находясь с маленьким ребенком в Адлере всего два дня и искупавшись в море, получили вместо отдыха кишечную инфекцию и «тур» в инфекционную больницу на Кирова 50, которая оказалась переполнена отдыхающими, больные детки лежат даже в коридорах, мест не хватает!» - возмущается туристка Анжела Алексеенко.

В интернете начался сбор подписей под петицией: российские туристы просят президента Владимира Путина спасти российский курорт от экологической катастрофы.

Причиной инфекции называют канализационные сбросы в море.