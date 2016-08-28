Путёвки в Турцию подешевеют до 30% за счёт авиачартеров

Любимый россиянами отдых в Анталии снова становится доступным. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, рекомендовав перевозчикам принять меры предосторожности.

Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, стоимость турпакетов в этом направлении может подешеветь в этом году на 20-30%. Агентства стремятся привлечь клиентов, а заявки на выполнение чартерных авиарейсов уже поступают в Росавиацию. Однако до окончания сезона осталась буквально пара месяцев: к холодному морю мало кто поедет. Поэтому большого спроса на турпоездки в Турцию в этом году не ожидается, тем более, в связи с последними событиями.

По словам Тюриной, турбизнес пока надеется гораздо в большей степени на Египет, однако если и там вовремя не откроют «высокий» сезон, то самые популярные «зимние продукты» будет не продать.



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